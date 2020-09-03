"Як приєднався до Руха? Мені подзвонив Ігор Дедишин. Я приїхав до Львова, ми з ним зустрілися. Розмова вийшла довгим і грунтовним. За його підсумками потиснули один одному руки і про все домовилися. Мене все влаштовує в Руху.

Рух підписав Федорчука

Будь-якій команді є куди рости. Нашій також. На мою думку, найголовніше для нас зараз – перебудуватися в плані менталітету. Зрозуміти, що між УПЛ і Першою лігою дуже велика різниця. І ця різниця, перш за все, в плані мислення. Чим швидше це зробимо, тим швидше прийдуть результати", – розповів Федорчук у коментарі офіційному сайту УПЛ.

Раніше Федорчук захищав кольори Львова та Карпат. Також він виступав за Кривбас, Дніпро, Волинь, Динамо, Верес, латвійську Ригу та Маріуполь. У минулому сезоні Валерій провів 27 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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