"Із президентом Таврії Едуардом Репілевскім і мером Нової Каховки Володимиром Коваленком, який займається Енергією, ми давно знайомі. Вони не пропускають матчів Енергії, ми часто спілкувалися і обговорювали футбольні події. І насправді вперше варіант об'єднати зусилля і очолити Таврію мені озвучили ще минулого літа.

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Хоча на той момент я вважав за потрібне залишатися в Енергії, де якраз пробивались в стартовий склад відразу кілька молодих і перспективних гравців, в душі я не сумнівався, що ми повернемося до цієї розмови. Так і вийшло.

У нас є бажання фінішувати не нижче другої позиції, буде дуже важко, враховуючи конкуренцію з боку Кривбасу, запорізького Металурга та інших команд, багато з яких можуть до невпізнання змінитися за час зимової перерви.

Але набагато важливіше, щоб на час атестації ми за всіма параметрами відповідали бажаному рівню, інакше і турнірний результат не допоможе. Все, що відбувається зараз, робиться, щоб обидві команди стали сильнішими, а в нашому регіоні з'явилася команда Першої ліги.

Для мене це цікавий новий виклик, є можливість створювати команду під завдання. Цього не вистачало раніше, тому що ми ж не ставили завдань в чемпіонаті, а займалися підготовкою молодих футболістів в Енергії", – поділився Федорчук в інтерв'ю Sportarena.

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