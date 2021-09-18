Відомий український тренер Олег Федорчук здивований успіхами олександрійців, однак у матчі з Динамо не залишає їм анінайменших шансів.

"Динамо може втратити очки тільки з власної вини. Підопічні Луческу набрали хороший хід і заслужено лідирують в чемпіонаті.

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Що стосується Олександрії, то команда здивувала не лише фахівців, але й саму себе, опинившись на четвертій сходинці. До матчу Десни з Рухом олександрійці взагалі були третіми.

Перебувати на такій високій позиції команді, з якої у літнє міжсезоння пішли провідні гравці – це нонсенс для українського футболу. Проте підопічні Гури добре виглядають, особливо в іграх з лідерами. "Містяни" обігравали Шахтар і Зорю, тому Динамо буде серйозно налаштовуватися на цей поєдинок. Думаю, шансів у Олександрії не буде", – сказав Федорчук у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Олександрією відбудеться вже сьогодні, 18 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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