Федорчук: Не вистачило концентрації, рахунок на табло

Хавбек Маріуполя Валерій Федорчук прокоментував розгромну поразку азовців у матчі проти Динамо.

"Ми непогано почали, у нас були непогані передумови, щоб забити гол. Думаю, цю гру ми програли за рахунок своїх помилок в ситуаціях, де помилятися не можна. Не вистачило концентрації, рахунок на табло.

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Ми намагаємося грати в футбол, не закриватися. Поважаємо Динамо, але хочемо грати не те, щоб у відкритий футбол, хочемо володіти м'ячем, тримати його, постійно бути з ним. Але клас Динамо позначився на грі, рахунку.

Не скажу, що ми програли без шансів. Думаю, навіть володіння м'ячем було десь порівну. Просто важко говорити, ми налаштовувалися сьогодні відібрати очки, хотіли перемогти. На жаль, граємо непогано, це відчувається, але поки рахунок не на нашу користь", – сказав Федорчук в ефірі FootballHub.

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