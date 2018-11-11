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Федорчук: Не вистачило концентрації, рахунок на табло

21:09 273 Читать на русском
Федорчук: Не вистачило концентрації, рахунок на табло
Валерій Федорчук (праворуч) / Фото: Футбол 24

Хавбек Маріуполя Валерій Федорчук прокоментував розгромну поразку азовців у матчі проти Динамо.

"Ми непогано почали, у нас були непогані передумови, щоб забити гол. Думаю, цю гру ми програли за рахунок своїх помилок в ситуаціях, де помилятися не можна. Не вистачило концентрації, рахунок на табло.

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Ми намагаємося грати в футбол, не закриватися. Поважаємо Динамо, але хочемо грати не те, щоб у відкритий футбол, хочемо володіти м'ячем, тримати його, постійно бути з ним. Але клас Динамо позначився на грі, рахунку.

Не скажу, що ми програли без шансів. Думаю, навіть володіння м'ячем було десь порівну. Просто важко говорити, ми налаштовувалися сьогодні відібрати очки, хотіли перемогти. На жаль, граємо непогано, це відчувається, але поки рахунок не на нашу користь", – сказав Федорчук в ефірі FootballHub.

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Україна15 тур

Динамо - Маріуполь: Неділя 11 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
4 : 0
Маріуполь
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Теги
Динамо Динамо Динамо - Маріуполь Валерій Федорчук Валерій Федорчук Маріуполь Маріуполь
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