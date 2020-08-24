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Федорчук: Луческу не зможе різко змінити гру Динамо, це не Шахтар за фінансами

06:30 - Читать на русском
Федорчук: Луческу не зможе різко змінити гру Динамо, це не Шахтар за фінансами
Мірча Луческу / Фото ФК Динамо

Головний тренер новокаховської Енергії Олег Федорчук не надто оптимістично оцінив потенціал Динамо з Луческу.

"Зараз Динамо – це зовсім не Шахтар 2004-2005 років за фінансами. З огляду на те, що потрібна велика група людей, щоб провести ротацію, селекцію, а коштів немає. Тому у мене великі сумніви щодо того, що він зможе різко змінити гру команди.

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Навіть ці контрольні гри, коли він починає перевіряти молодь. Може з боку уболівальників це і виглядає красиво, що він піклується про підростаюче покоління. Але згадуючи, як він працював у Шахтарі, він молодих ігнорував апріорі", – цитує Федорчука РБК-Україна.

Нагадаємо, Луческу дебютував біля керма Динамо з перемоги, перегравши Олімпік (4:1).

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Олег Олег Федорчук
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