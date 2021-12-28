"Влітку ми виконали завдання і отримали право грати в елітному дивізіоні. У нас було дуже мало часу на підготовку. Про жодні збори тоді не було і розмови. Та й провести комплектацію складу було дуже важко, адже наша філософія футболу полягає в контролі м'яча – наші гравці повинні швидко атакувати і не діяти від оборони.

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Перша частина чемпіонату України склалася для Руха не просто. У нашій команді було багато хворих на COVID-19. Так виходило, що у нас випадали то гравці лінії атаки, то захисники. І через ці проблем ми непереконливо виглядали в матчах з Колосом, Динамо, Львовом і Олімпіком. Практично в кожній грі у нас були хороші моменти для взяття воріт, але от реалізація цих моментів не була на належному рівні. І все ж в плюс занесу фініш першого кола. У 7-му турі ми програли в Запоріжжі Зорі і після цього в заключних 6-ти матчах поступились лише один раз.

Так, забили ми замало. Ми намагаємося грати в комбінаційний футбол і ще не до кінця цей компонент відпрацювали. Не заради виправдання, але скажу, що лише в 5-6 іграх ми змогли виставити склад, наближений до основного", – сказав Федик у коментарі виданню SportArena.

Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі львівської команди 1 перемога, 6 нічиїх і 6 поразок.

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