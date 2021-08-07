34-річний фахівець отримав пропозиції щодо працевлаштування від різних команд Португалії, Китаю та Казахстану, повідомляє Meta-ratings.

"Я ще буду мати зустріч з Федиком": Кучук – про першочергові завдання Руха і свій майбутній тренерський штаб

Втім, Федик ще може залишитись у Русі. Новий наставник львів'ян Леонід Кучук готовий взяти Івана у свій тренерський штаб. Сам Федик взяв час на роздуми, але в таборі "жовто-чорних" з моменту відставки він ще не з'являвся.

Нагадаємо, Федик очолював Рух з липня минулого року до серпня 2021-го. У двох стартових турах нового сезону УПЛ львів'яни зазнали поразок, а тому Григорій Козловський звільнив фахівця.

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