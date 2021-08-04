Львівський Рух попрощався з Іваном Федиком та залишився без головного тренера.

Львіський клуб та 34-річний фахівець розірвали угоду про співпрацю за спільною згодою, повідомляє офіційний сайт Руха.

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Зазначається, що Івану Федику запропонували посаду в структурі клубу. Вже колишній наставник команди має додати свою відповідь пізніше.

Нагадаємо, Федик офіційно став головним тренером у червні 2020-го. Під його керівництвом команда успішно завершила сезон у Першій лізі, вперше у своїй історії кваліфікувавшись в УПЛ. Минулу кампанію в еліті Рух завершив на підсумковому 10-му місці.

До слова, нинішній сезон "жовто-чорні" почали невдало. У першому турі Рух поступився Металісту 1925, а через тиждень зазнав поразки від Ворскли. Вже 7-го серпня львів'яни проведуть поєдинок третього туру – проти Вереса.

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