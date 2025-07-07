Колишні футболісти львівських Карпат Артем Федецький та Самсон Годвін тепло привіталися на матчі UA STEEL LEAGUE.

Артем Федецький відвідав поєдинок медіафутбольної ліги між командами Ultimate та Rеnthen, за яку виступає екс-партнер Федецького по Карпатах Самсон Годвін.

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Після матчу, який завершився перемогою Ultimate з рахунком 4:3, колишні одноклубники тепло зустрілися та обійнялися.

Нагадаємо, Самсон Годвін був гравцем Карпат у 2002-2012 та у 2013 році. Екс-півзахисник є рекордсменом клубу за кількістю матчів серед легіонерів, нігерієць відіграв 230 матчів за клуб. Артем Федецький виступав у складі Карпат в 2009-2012 та 2017-2019 рр.

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