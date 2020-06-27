Федецький знайшов собі нову команду

Екс-захисник збірної України Артем Федецький після тривалої паузи знову вийде на поле.

Екс-захисник Шахтаря, Карпат та Дніпра Артем Федецький виступатиме у чемпіонаті України серед аматорів, повідомляє видання Footboom.

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Новою командою 35-річного екс-гравця збірної України став чемпіон Волинської області – Вотранс. Команда з Луцька вже подала заявку на другу частину сезону чемпіонату України серед аматорів, який поновиться 27 червня. У списку сім нових футболістів, серед яких, зокрема, і Федецький.

До слова, ще одним новачком Вотранса став вихованець донецького Шахтаря Василь Штандер, який у 2015 році став фіналістом Юнацької ліги УЄФА. Перший матч після рестарту сезону Вотранс проведе 4 липня на виїзді проти Карпати-Енергетик (Галич).

Нагадаємо, останньою командою Федецького були львівські Карпати, які він покинув у 2019 році.

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