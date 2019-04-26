Федецький: Якось дружина зробила сюрприз, вивісивши банер на фан-секторі

Захисник Карпат Артем Федецький розповів, як його зазвичай вітають на день народження.

"Відчуваю себе так само, як в 30 або 33. Слава богу, відчуваю себе добре, кожен день працюю над собою, також є ще бажання грати. Тому це найголовніше. Я живу в футболі, футбол живе у мені. Скільки бог вирішить, стільки і буду грати.

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Чи доводилось у день народження виходити на поле? У ці дні завжди вже йшов чемпіонат. Зараз пригадав день народження, коли мені виповнилося, здається, 30 років. Це було в Дніпрі. Ми грали проти Іллічівця. У секторі фанатів дружина зробила мені сюрприз, повісила банер "з днем ​​народження". Той матч ми, до речі, виграли тоді з рахунком 2:1.

Як вітали партнери по команді? У Дніпрі та в Карпатах робили "вітальний коридор" від одноклубників. Треба було по ньому швидко пробігти. Якщо затримувався, можна було добре отримати по шиї", – розповів Федецький в інтерв'ю Команда№1.

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