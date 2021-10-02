"Я б не сказав, що Зоря провалює єврокубкові виступи, скоріше набиває шишки. Команда молода. Мені імпонує їхній тренер, їхній молодий футбольний запал. Вони ще вчаться. Не можна так просто вийти в Європу і дати результат. Проти Буде-Глимт вони багато отримали м'ячів на виїзді, але з Ромою був уже зовсім інший рівень. Незважаючи на те, що у римлян був не основний склад, Зоря отримала досвід на майбутнє.

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Луганцям потрібно трошки показати зуби. Як не крути, гравці у них молоді і перспективні. Їм потрібно додавати вимоги до себе, прогресувати і рости далі. А якщо їх раніше називали "мужиками", то і будуть продовжувати називати. У футболі є поняття, що молодість – це нестабільність. Їм потрібно вийти на хороший рівень і тримати його. Поки у Зорі це не виходить. Це приходить з досвідом. Чим більше буде таких матчів, як з Ромою, тим швидше Зоря буде прогресувати.

Як себе проявляє Геллер на посаді президента Зорі? Не так, як хотілося б. У нього не те бачення, як у Ахметова і Ярославського. Можливо, через це і кульгають результати Зорі в Європі. Якби Геллер настільки сильно любив футбол, як Ярославський і Ахметов, все було б по-іншому", – сказав Федецький у коментарі FanDay.

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