Федецький: Якби був олігархом – Карпати б давно грали в єврокубках

Захисник Карпат Артем Федецький поділився своєю думкою про стан справ у українському футболі.

"У Львові є одна команда. Є той, хто, може, скаже "Ось, є Рух, є Львів". Так, але головна команда західного регіону – це Карпати.

Зараз кажуть, що є СК Дніпро-1. Для мене Дніпро був і є тільки один – Дніпро, іншого не може бути. Команда з історією, але через певні моменти команду просто потопили та й все.

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Був би я олігархом, у мене б Карпати вже давно грали б в єврокубках і на кожну гру стадіон був заповнений вщент.

Чим більше команд буде – тим краще для нас. Ну як може в Україні зараз грати 12 команд? Кажуть, що ситуація в країні складна. Але скільки у нас є клубів, скільки футболістів? Треба зацікавити олігархів вкладати гроші в спорт і в футбол", – сказав Федецький в коментарі шоу ТРЕНДЕЦ.

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