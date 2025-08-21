"Чи може Шахтар виграти Лігу конференцій? А чому ні? "Гірники" зараз показують класну гру: команда атакує, пресингує, коли потрібно відходить назад. Видно, що Туран ставить команді розумний футбол. Мені симпатична гра Шахтаря.

Незважаючи на виліт із Ліги Європи, я б не робив якоїсь трагедії. Потрібно далі продовжувати боротьбу. Не будемо одразу говорити про виграш Ліги конференцій, нехай краще завдання ставляться від матчу до матчу. Хороший приклад – Олександрія Ротаня минулого сезону. Вони не говорили, що хочуть завоювати медалі УПЛ і вийти в єврокубки, а просто працювали від матчу до матчу, і завершили сезон на третьому місці", – сказав Федецький у інтервʼю Українському футболу.

До слова, уже сьогодні, 21 серпня, Шахтар проведе перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Серветта. Старт гри заплановано на 21:00 за київським часом.

