"Заманушка", фішка. Навіщо він нам, що у нас немає нормальних футболістів? Є хороші свої. Тим більше, він був в Україні кілька разів. Який сенс його брати?

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Так, людина грає в АПЛ, і що з того? Він ж не українець, у нього немає того сприйняття, як бути справжнім українцем. Люди скажуть: "Що там Фєдя розповідає, у нього хороший рівень". Але, я думаю, краще, щоб був свій футболіст із нашим менталітетом.

У нас досить багато хороших футболістів, окрім Динамо і Шахтаря. Зоря, в Полтаві можна пошукати і знайти класних гравців, в Олександрії. Натуралізувати для конкуренції – це непоганий варіант, але щоб робити це систематично – я до цього погано ставлюся", – зізнався Федецький в інтерв'ю SportArenaTV.

Зауважимо, 23-річний Кілман має українське коріння. Він є вихованцем академій Фулхема і Гіллінгема, а до табору Вулверхемптона приєднався у серпні 2018 року. У поточному сезоні Макс провів у футболці "вовків" 17 матчів та відзначився двома асистами.

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