"Найкращий матч України у 2020 році? Історично, та й, напевно, найкращим за виконанням, був матч проти іспанців. До цього ми ще жодного разу не обігравали цю топ-збірну, однак часи змінюються.

"Вся робота нанівець": Федецький розчарований технічною поразкою України у Лізі націй

Хто зі збірників досягнув найбільшого прогресу? Як завжди в останні роки свій рівень показав Руслан Маліновський. А із новачків, я б відзначив Олександра Зубкова і Іллю Забарного, які вхопилися за свій шанс. У нас хороша молодь із величезним потенціалом. Для хлопців, які потрапили до головної команди країни, минулий рік можна записати в актив, для них це буде великий досвід.

Думаю, у збірної України селекція працює нормально, тому ніхто не буде обділений увагою, якщо буде видно, що він гідний виклику до головної команди. Це стосується і молодих футболістів, і виконавців з певним досвідом. Але щоб стати частиною колективу, потрібно працювати не покладаючи рук", – зазначив Федецький у інтерв'ю Команда№1.

Беневенто – Аталанта: Маліновський добиває знаменитого чемпіона та асистує на шедевр, але опинився в тіні супергероя