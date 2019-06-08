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Федецький у новому сезоні стане топ-менеджером Карпат, – ЗМІ

10:45 434 Читать на русском
Федецький у новому сезоні стане топ-менеджером Карпат, – ЗМІ
Артем Федецький / Карпати

Захисник Карпат Артем Федецький з наступного сезону отримає роботу в управлінській структурі клубу.

Захисник Артем Федецький з нового сезону стане одним з топ-менеджерів Карпат. Чинний футболіст вже домовився з президентом львівського клубу Петром Димінським.

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Очікується, що Федецький буде спортивним директором клубу. Наразі невідомо, чи завершить футболіст професіональну кар'єру, чи буде поєднувати менеджмент з футболом, повідомляє Sportarena.

Також зазначається, що у повноваження Федецького буде входити вибір нового головного тренера команди, адже зараз Карпати тимчасово очолює Олександр Чижевський.

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Артем Федецький Артем Федецький Карпати Карпати
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