Федецький у новому сезоні стане топ-менеджером Карпат, – ЗМІ

Захисник Карпат Артем Федецький з наступного сезону отримає роботу в управлінській структурі клубу.

Захисник Артем Федецький з нового сезону стане одним з топ-менеджерів Карпат. Чинний футболіст вже домовився з президентом львівського клубу Петром Димінським.

Тлумак: Карпати і Волинь заслуговують грати в УПЛ

Очікується, що Федецький буде спортивним директором клубу. Наразі невідомо, чи завершить футболіст професіональну кар'єру, чи буде поєднувати менеджмент з футболом, повідомляє Sportarena.

Також зазначається, що у повноваження Федецького буде входити вибір нового головного тренера команди, адже зараз Карпати тимчасово очолює Олександр Чижевський.

Волинь – Карпати: анонс матчу-відповіді плей-офф чемпіонату УПЛ