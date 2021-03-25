"Я завжди вірю у нашу збірну. Молодці хлопці, терпіли, грали до кінця. Зуміли знайти свій момент і забити.

Кривенцов оцінив шанси України у відборі до ЧС-2022 після нічиєї з Францією

Може, Сидорчук і задумував десь так підступно пробити і забити. Збірна України змогла зіграти компактно і не давала вільні зони, страхували один одного. Зіграли дуже грамотно. Видно, що в кінці було вже важко, але хлопці зуміли дотерпіти. Те, що французи не змогли налаштуватися – нас не цікавить. Приймаємо Казахстан, Фінляндію і рухаємося далі", – сказав Федецький у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

Франція – Україна: прекрасний старт відбору, (не)дивна схема, тотальний прагматизм Шеви та бліді копії чемпіонів світу