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Федецький та Голодюк покинуть Карпати, а Смалійчук залишиться, – ЗМІ

11:50 1058 Читать на русском
Федецький та Голодюк покинуть Карпати, а Смалійчук залишиться, – ЗМІ
Артем Федецький / фото: ФК Карпати

Львівські Карпати найближчим часом можуть попрощатися з кількома досвідченими виконавцями.

Карпати вирішили взяти курс на омолодження складу, повідомляє "Спортивка".

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За інформацією джерела, найближчим часом команду можуть покинути 33-річний захисник Артем Федецький, а також 30-річний півзахисник Олег Голодюк.

Натомість, віце-президент клубу Олег Смалійчук, який раніше подав у відставку, залишиться на своїй посаді.

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Теги
Карпати Карпати Олег Голодюк Олег Голодюк Артем Федецький Артем Федецький Олег Смалійчук
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