"Футболісти живуть від матчу до матчу. Знаючи амбіції Динамо, налаштовуватися на Шахтар зайвий раз не потрібно. "Гірники" прагнуть повернути чемпіонство, а динамівці – його відстояти. Тому не варто брати до уваги те, що було в матчі за Суперкубок України. Це буде зовсім інша гра. Фаворита виділити важко. Шанси обох команд рівні.

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Звичайно, після 3:0 у матчі за Суперкубок Луческу добре "струсонув" футболістів і вони з зовсім іншим настроєм вийдуть на матч чемпіонату. Щодо Шахтаря, то для них великий мінус – втрата одного із лідерів атаки Траоре. Тим не менш, його є ким замінити. Навіть хтось із молодих гравців, які мають бажання проявити себе.

Атака Динамо? Які ще варіанти Лучеку має крім Гармаша? Супрягу вже продають в Серію А років п'ять і не можуть продати. Те, що я бачу, знаючи ставлення Луческу до Супряги – перспектив у нього в Динамо мало. Супрязі потрібно якнайшвидше змінювати команду, на мою думку. Це буде краще для його прогресу, бо постійна тяганина з трансферами, різні розмови – гравця купують, коли він "на виду", а скільки часу на полі провів Владислав у цьому році? Напевно, Гармаш не від добра грає центрального нападника, коли є центральний форвард, наконечник. Мабуть, Владиславові варто задуматися над своїм ставленням до футболу. Тільки він все може виправити", – сказав Федецький у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, битва між Динамо та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 3 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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