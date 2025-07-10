Екс-гравець Шахтаря та збірної України Артем Федецький поділився думками щодо матчу донецького клубу проти Ільвеса в рамках кваліфікації до Ліги Європи.

"Те, що чемпіонат Фінляндії в розпалі, а наші команди ще тільки завершують підготовку до нового сезону, не повинно створити якісь проблеми Шахтарю. Як і те, що в останніх спарингах "гірники" діяли не завжди переконливо.

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Не виключено, що їм бракувало свіжості, адже тренувалися тричі на день, такого раніше керманичі Шахтаря не практикували. Проте переконаний, що цей міцно закладний фундамент загальнофізичної підготовки на довгій дистанції обов'язково дасться взнаки.

Все ж, клас "гірників" вищий, тому я не сумніваюся, що Шахтар впевнено завоює путівку до наступного раунду. Вагомий доробок буде зроблено сьогодні в Словенії, де "гірники" візьмуть гору з перевагою, як мінімум, у два м'ячі", – сказав Федецький для Sport.ua.

Нагадаємо, що матч проти Ільвеса відбудеться сьогодні, 10 липня. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом. Другий поєдинок протистояння відбудеться 17 липня у Тампере (Фінляндія).

У разі проходу Ільвеса, донеччани у другому кваліфікаційному раунді ЛЄ зіграють проти турецького Бешикташа.

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