"Відмовився від 6 млн євро за 3 роки", – Федецький пригадав, як його запрошували в Росію

Захисник Карпат Артем Федецький розповів про пропозицію від російського клубу.

"Це було через тиждень після фіналу Ліги Європи. Ми відпочивали на Шацьких озерах. Надійшов дзвінок з російського номера. А я тоді грав у кожному матчі за збірну України, за Дніпро провів хороший сезон.

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Вони не сказали, з якого конкретно вони клубу, лише відомо, що з московського. Мені пропонували 2 млн євро. Це зарплата та підйомні за підписання контракту. Але я сказав "ні". У цілому, я відмовився від 6 млн євро за 3 роки", – сказав Федецький програмі Зе Інтерв'юер.