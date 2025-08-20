– Артеме, на вашу думку, у чому причина не зовсім вдалих результатів Полісся на старті сезону?

– Якою б не була фінансова складова житомирської команди, є досвід, точніше його відсутність у багатьох футболістів Полісся, які грають кожні три-чотири дні. Плюс негативний вплив справляють постійні переїзди. Гравці практично не мають часу на відновлення.

Полісся – Фіорентина: де дивитись матч команди Ротаня у плей-офф Ліги конференцій

Припустимо, в індивідуальному плані футболісти ЛНЗ не перевершують у класі гравців Полісся, але команда Віталія Пономарьова цілеспрямовано готувалася до цього протистояння, а житомиряни вийшли на гру, по суті, з коліс. Тому перевага черкаської команди відчувалася.

Зараз критики Руслана Ротаня на коні, мовляв, команда у новому сезоні зіграла сім матчів і зазнала чотирьох поразок, але я впевнений, що тренерському штабу потрібно ще трохи часу, щоб гравці повністю прийняли вимоги головного тренера. Тоді й результати Полісся підуть вгору. Тут також, як і у випадку з Олександрією, футболістам потрібно зібрати всі сили в кулак і якнайшвидше пройти цей перехідний період.

Також зараз необхідно забути поразку від ЛНЗ і готуватися до Фіорентини, оскільки у чемпіонаті ще можна все надолужити, а от у єврокубках такої можливості може й не бути, – сказав Федецький у коментарі Sport.ua.

Полісся проти "мрії Буткевича": тріумфатор Мілана, легенди, найкращий форвард Італії, рай за 500 млн – це все Фіорентина