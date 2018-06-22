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Федецький: Потрібно зберегти ту команду, яка була наприкінці минулого чемпіонату

18 червня 09:21 614 Читать на русском
Федецький: Потрібно зберегти ту команду, яка була наприкінці минулого чемпіонату
Артем Федецький / Фото Телеграф

Захисник Карпат Артем Федецький розповів про підготовку команди до наступного сезону.

"Відразу побачив позитив в очах хлопців. Мені здається, той настрій, який у нас був у роздягальні, у робочому процесі зберігся ще із минулого сезону. У команди будуть нові завдання, до виконання яких необхідно бути максимально підготованими.

Спаринг – завжди відповідальніший за будь-яке тренування. У першій частині підготовки будуть робити акцент на фізичні кондиції, щоби закласти фундамент на майбутній сезон. Тому суперники з якими маємо зіграти є досить непоганими, зустріч з ними буде така собі перевірка для нас.

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Матч проти Прикарпаття? Це буде звичайний спаринг. Неприємний осад після зустрічі з ними лишився, проте, варто відділяти офіційні поєдинки від товариських. Перемагати хочеться завжди, але спаринги ми розглядаємо тільки як підготовку до сезону.

Дербі? Думаю, це буде шалений по емоціях матч. Хоч команда і носить назву Львів, проте, клуб номер один для цього міста – Карпати.

Говорив це раніше і повторюсь, що нам потрібно максимально зберегти ту команду, яка була наприкінці минулого чемпіонату. Щодо підсилень, то вони звичайно будуть. Я і команда допоможемо кожному якнайшвидше влитись у наш колектив. Головне, аби новачки були хорошими людьми та допомагали Карпатам у майбутньому досягати високих результатів", – цитує Федецького офіційний сайт Карпат.

Теги
Міжсезонні збори Карпати Карпати Артем Федецький Артем Федецький
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