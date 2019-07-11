Федецький: Перехід Ракицького в Зеніт став підтвердженням деяких припущень

Тему з Ракицьким потрібно вже закрити. Не співав він гімн – ну і не співав, перейшов в Росію. Він грав за збірну, був одним з топ-захисників, з якими я грав, у нього шикарна ліва нога.
Я не можу сказати про нього, як про людину, поганого слова. Він хороший батько, сім'янин, напевно, рішення про переїзд до Росії приймав разом з сім'єю. Але цей вчинок став свого роду підтвердженням деяких припущень.
Всі думали, якщо він не співає гімн, значить, він якийсь не такий. Але Ракицький нормальний хлопець, він прийняв рішення, а потім понеслася критика. Я б так не зробив", – розповів Федецький у програмі "ЗеІнтерв'юер"