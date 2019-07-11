Федецький: Перехід Ракицького в Зеніт став підтвердженням деяких припущень

Колишній гравець Карпат та збірної України Артем Федецький розповів про своє ставлення до переходу Ракицького в Росію.

"Ми не говорили в збірній на тему того, що Ракицький не співає гімн. Можливо, хлопці підколювали, але щоб конкретно і жорстко – такої розмови не було. Це особиста справа кожного.

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Тему з Ракицьким потрібно вже закрити. Не співав він гімн – ну і не співав, перейшов в Росію. Він грав за збірну, був одним з топ-захисників, з якими я грав, у нього шикарна ліва нога.

Я не можу сказати про нього, як про людину, поганого слова. Він хороший батько, сім'янин, напевно, рішення про переїзд до Росії приймав разом з сім'єю. Але цей вчинок став свого роду підтвердженням деяких припущень.

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Всі думали, якщо він не співає гімн, значить, він якийсь не такий. Але Ракицький нормальний хлопець, він прийняв рішення, а потім понеслася критика. Я б так не зробив", – розповів Федецький у програмі "ЗеІнтерв'юер"