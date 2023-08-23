"Звичайно, в очі кидається відсутність Маліновського. Але якщо брати глобально, то в Руслана не було значної ігрової практики. Хоча є деякі гравці, в яких так само було не дуже багато матчів.

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Але це – рішення тренера. Я думаю, що перед тим як Ребров формував список він, швидше за все, спілкувався з Маліновським. Напевно, вони переговорили. Можливо Руслан не в тій ігровій формі перебуває, в якій би хотілося. Звичайно, це втрата, але є робочі моменти. Є футболісти, які здатні замінити Руслана.

Зінченко так само поки не у формі. У крайньому матчі Арсенала вийшов на декілька хвилин. Але, думаю, до матчів збірної він ще набере форму, з цим проблем не буде. Шапаренко – він в принципі грає всі матчі, відновився після травми і непогано виглядає. Думаю, він готовий грати з перших хвилин в наступних матчах за збірну.

Розумієте, не може у збірній України бути таких гравців, яких не можна замінити. Можливо не такого рівня, але на те вони й гравці збірної, щоб підстрахувати чи замінити того чи іншого футболіста. Якби це був клубний чемпіонат, то тут можуть бути нюанси. Гравець хорошого рівня вилітає і потім тренер думає ким його замінити. А у збірній, хто б не пропускав матч – завжди є люди, які готові їх замінити. З цим, я вважаю, проблем не буде.

Футбол – це така штука, в якій завжди є робочий процес. Звичайно, для тренера круто, коли всі гравці у формі, в тонусі, у хорошому психологічному настрої і фізичному. З Італією та Англією треба брати очки, нам вже немає куди відступати. Поразка у будь-якому із цих матчів може поставити під питання вихід з групи. Я думаю, коли вже команда збереться, проведе декілька тренувань, тоді з'явиться більш чітка картинка – хто на 100% зможе бути готовий до цих матчів, а хто, можливо, тільки до одного з них", – сказав Федецький у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, 9 вересня збірна України зіграє свій матч відбору на Євро-2024 проти Англії, а 12-го – зустрінеться з Італією.

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