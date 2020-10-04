"Не вважаю, що поразка збірної України від іспанців (0:4) дає підставу вважати, що між збірними настільки велика різниця. Це один окремо взятий матч. Без сумніву, іспанці були сильніші. Однак, я впевнений, що у нашій збірній пройде серйозний аналіз цього поєдинку. Цей програш був вкрай корисний для підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи, яка, сподіваюсь, відбудеться у 2021 році.

Франція – Україна: команда Шевченка у повному складі збереться вже в Парижі

Мотивація має бути присутня завжди, нехай навіть цей турнір і покликаний замінити товариські матчі. Виступаючи в компанії з такими збірними, як Іспанія, Німеччина чи Швейцарія, завжди хочеться стрибнути вище голови. Приємно бачити збірну України серед найкращих. Однак найважливіший турнір чекає нашу команду у наступному році.

Щодо перспектив команди Андрія Шевченка у Лізі націй... Варіанти можуть бути різні. Адже зараз викликається багато молодих футболістів, їм теж можуть дати ігровий час, але хлопцям ще треба зрозуміти структуру гри колективу. Відразу домогтися повного взаєморозуміння практично неможливо.

Чи будуть у жовтневих матчах "синьо-жовті" виглядати сильнішими? Тут теж багато буде залежати від того, які склади виставлять на гру і німці, і іспанці. Але, принаймні функціонально, думаю, українці не поступляться своїм більш іменитим опонентам. Шевченкові вдасться правильно розподілити командні сили і наші хлопці будуть гідно виглядати на тлі найкращих збірних Європи", – сказав Федецький у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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