"Мені дуже подобається гра Олександра Тимчика. Я бачив, як чудово він відіграв за збірну у Львові (проти Швейцарії – прим.).

Шахтар відправить трьох гравців в олімпійську збірну Бразилії

Також відзначу Додо з Шахтаря. Бразилець дуже здорово прогресує", – сказав Федецький у коментарі програмі "AUTO Гол".

Нагадаємо, Тимчик у поточному сезоні провів за Динамо 3 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Додо зіграв за "гірників" 9 поєдинків, записавши до свого активу одну результативну передачу.

Динамо – Олександрія: проблиск команди мрії дарує Луческу лідерство в УПЛ, гідний Гармаш під крилом справжнього капітана