Федецький: Навіть тріо Луческу, Ліппі, Анчелотті нічого не зможе протиставити нинішньому Шахтарю

"У Шахтарі є менеджмент і президент, які вирішують, в якому напрямку команда розвиватиметься. Луческу пішов з Шахтаря, у них розпочався новий етап розвитку. Мірча звичайно зробив шалений внесок у розвиток Шахтаря, але тоді шикарно працювала селекційна служба. Всі бачили, які гравці були у Шахтаря, на якому рівні вони зараз грають.

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Я думаю, навіть таке тріо як Луческу, Ліппі, Анчелотті нічого не зможе протиставити такому Шахтарю, який є на даний момент. Може, якщо в Динамо будуть підсилення та трансфери. Але я вважаю, що їх не буде. Суркіс – не та людина, яка буде купувати гравців за доволі серйозні гроші, які витрачав Шахтар. Я не думаю, що він буде таке робити. І особистий прогноз на майбутні п’ять років – Шахтарю не буде рівних в чемпіонаті України.

Динамо, якщо хоче повернути ті амбіції, я не кажу вже про чемпіонство, а хоча б про групу Ліги чемпіонів, має серйозно підсилитися. Але я думаю, Ігор Суркіс серйозні кошти не виділить на підсилення. Знаючи ситуацію у київському клубі, де бувають проблеми з фінансами, виділити будь-які кошти на придбання того чи іншого футболіста, це питання неактуальне. Тому вони будуть шукати хороших футболістів або не за великі кошти, або, як Володю Костевича, підписувати вільних агентів", – сказав Федецький у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Артем виступав у складі Шахтаря з 2002 по 2006 роки (однак тоді не зіграв за головну команду жодного матчу) і з 2008 по 2012 роки (більшу частину цього періоду грав в оренді за Карпати).

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