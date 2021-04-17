Федецький: Навіть чемпіонство Динамо не змінить ставлення уболівальників до Луческу
Колишній футболіст збірної України Артем Федецький ставить на перемогу Шахтаря в матчі 22-го туру УПЛ проти Динамо.
"Складно визначити фаворита матчу. "Гірники" все-таки сподіваються на те, що Динамо десь може втратити очки. Але важкувато буде Шахтарю, оскільки це буде гра визначальна для Динамо. Якщо Шахтар не виграє, то Динамо можна буде привітати з чемпіонством.
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Це буде гра за імідж. Як вихованець Шахтаря я віддам перевагу "гірникам". Мені здається, Шахтар виграє в один м'яч. Гра буде визначальна і по ній можна буде зрозуміти, кому вручатимуть золоті медалі.
Динамо – Шахтар – це завжди цікаво. А тут ще й протистояння Луческу – Шахтар. І тут дуже все цікаво. На Луческу тримають зуб і фанати Динамо. Думаю, навіть чемпіонство киян не змінить ставлення деяких уболівальників до румунського фахівця", – цитує Федецького Sport.ua.