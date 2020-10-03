Колишній гравець Шахтаря та збірної України Артем Федецький висловив своє захоплення групою донеччан в ЛЧ.

"У Шахтаря хороша знайома група. У двох матчах з Інтером "гірники" спробують взяти реванш за поразку у півфіналі Ліги Європи.

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Реал – теж цікавий суперник. Лунін приїде в Україну. І непроста команда з Німеччини – Боруссія Менхенгладбах. Буде дуже цікаво", – сказав Артем Федецький у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, суперниками Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів стали Реал, Інтер та Борусія М.

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