Федецький: Гравці Карпат відчувають шалену підтримку трибун

Захисник Карпат Артем Федецький підсумував виступи львівської команди в першій частині сезону-2018/19. "Зелено-білі" пішли на зимову перерву на 10 місці в УПЛ.

"Перша частина сезону? Звичайно, що її важко назвати дуже доброю. У нас були різні матчі: і хороші, і не дуже. Бувало, наприклад, таке, як в поєдинку з Динамо, коли результат на табло трохи не відповідає тому, що відбувалося на полі. Нещодавно Орест Лебеденко вибачався перед вболівальниками. Мені теж хотілося б це зробити. Не всі надії ми виправдали. Однак в жодному разі не можна опускати руки. Яка б не була ситуація, треба намагатися виправити її.

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Діалоги з вболівальниками відбуваються. Мені приємно, що мене впізнають. Розмови у нас різного характеру. Команда завжди хоче перемагати, проте є об’єктивні причини, коли не все вдається. Є діалог між футболістами і вболівальниками. Це досить важлива річ у футболі.

Ми відчуваємо шалену підтримку трибун, особливо це стосується наших ультрас. Розумію, що вони хочуть бачити результат і підтримувати команду в єврокубках. Повірте, ми також хочемо, втім, не завжди все вдається через різні причини. Це командна кухня. Як капітан, можу сказати, що ми робимо все можливе. Нам щиро хочеться потрапити у першу шістку.

Вам кожен футболіст нинішніх Карпат скаже, що атмосфера у нас досить хороша. Мені важко назвати причини серії домашніх поразок. Перед вболівальниками навпаки хочеться краще зіграти. У спорті буває всяке. Ставлення хлопців до роботи не змінюється – усі віддають себе на тренуваннях та в іграх", – сказав Артем Федецький в інтерв'ю офіційному сайту Карпат.

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