Колишній захисник Карпат та збірної України Артем Федецький зізнався, що міг поновити виступи на професіональному рівні.

"Мене кликав Місько Кополовець в Минай. Щоб я поїхав на збори з ними. Але, розумієте, там інший рівень та навантаження. Хоча я тримаю себе в хорошому тонусі.

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Однак розумію, що потрібно знову ж таки відновлювати кондиції. Вважаю, якщо вже сказав собі, що досить, то потрібно себе шукати в чомусь іншому", – розповів Федецький у інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Артем свого часу виступав за цілу низку українських команд, проте найбільше запам'ятався виступами у складі Карпат і Дніпра. Нині захисник виступає на аматорському рівні за луцький Вотранс.

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