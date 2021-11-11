"Для нас зараз існує один матч – проти Боснії. Це буде фінал фіналів. Це буде та сама гра, де все або нічого. У ЗМІ пишуть, що через травму участь у матчі лідера боснійців Джеко під питанням. Для України це великий плюс.

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У нас, за винятком Миколенка, усі в обоймі. Поговорили по-чоловічому між собою Маліновський і Петраков. Обидва готові робити все на благо збірної. Зіна повернеться. Це буде фінал для нас. Я вірю в те, що нашим хлопцям під силу обіграти Боснію. Треба зробити все можливе, щоб після гри з боснійцями на адресу збірної України звучали тільки слова похвали. Будемо в це вірити", – цитує Федецького Meta-ratings.

Нагадаємо, у матчі Боснія – Україна, найімовірніше, вирішуватиметься доля другої сходинки у групі D відбору на Мундіаль.

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