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Федецький: До Карпат повернулася удача

15:54 173 Читать на русском
Федецький: До Карпат повернулася удача
Артем Федецький / ФК Карпати

Капітан Карпат Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу львівського клубу проти Зорі.

"Зоря – хороша команда. Луганцям трохи не пощастило з потраплянням в груповий етап Ліги Європи. Звичайно, це буде досить непростий матч, оскільки вони не один рік грають разом, б'ються один за одного.

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Але я бачу, що до нас повернулася удача. Це демонструють останні результати. Поліпшилася ситуація в аспектах зіграності та взаєморозуміння. Тому очікую дуже цікавого матчу", – сказав Федецький телеканалу Футбол.

Відзначимо, матч 15-го туру УПЛ Зоря – Карпати відбудеться сьогодні, о 17:00.

Зоря – Карпати: анонс матчу УПЛ

Україна15 тур

Зоря - Карпати: Субота 10 листопада 2018

Зоря

live 25'
1 : 0
Карпати
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Карпати Карпати Зоря - Карпати Артем Федецький Артем Федецький
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