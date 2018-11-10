Федецький: До Карпат повернулася удача

Капітан Карпат Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу львівського клубу проти Зорі.

"Зоря – хороша команда. Луганцям трохи не пощастило з потраплянням в груповий етап Ліги Європи. Звичайно, це буде досить непростий матч, оскільки вони не один рік грають разом, б'ються один за одного.

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Але я бачу, що до нас повернулася удача. Це демонструють останні результати. Поліпшилася ситуація в аспектах зіграності та взаєморозуміння. Тому очікую дуже цікавого матчу", – сказав Федецький телеканалу Футбол.

Відзначимо, матч 15-го туру УПЛ Зоря – Карпати відбудеться сьогодні, о 17:00.

Зоря – Карпати: анонс матчу УПЛ