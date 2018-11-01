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Федецький: Хотів би у суперники Минай Кополовця

09:13 698 Читать на русском
Федецький: Хотів би у суперники Минай Кополовця
Артем Федецький у матчі проти Черкащини-Академії / ФК Карпати

Захисник Карпат Артем Федецький прокоментував матч 1/8 фіналу Кубка України проти Черкащини-Академії.

"Команди, які нижче за рангом, розуміють, що трохи поступаються в майстерності. Однак, завдяки самовіддачі, завдяки бажанню, намагаються надолужити і нівелювати цю різницю. Ми перемогли з великим рахунком в Одесі і зараз дуже хотіли пройти далі.

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Для Карпат це була ключова задача. Добре, що впоралися. Звичайно, був нервовий матч. Але це кубкова гра, тому нічого дивного. Варто поглянути хоча б на Німеччину, де успішно виступають команди з регіональних ліг. Тепер будемо готуватися далі.

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Я хотів би команду Кополовця отримати в суперники. На жаль, з Михайлом не перетнемося. Особливих побажань насправді немає. Хто випаде, з тим і будемо грати. У нас спільна мрія з нашими фанатами. Ми мріємо про перемогу в Кубку", – цитує Федецького офіційний сайт Карпат.

Кубок України1/8 фіналу

Черкащина-Академія - Карпати: Середа 31 жовтня 2018

Черкащина-Академія
Матч завершено
0 : 1
Карпати
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Теги
Кубок України Карпати Карпати Минай Минай Артем Федецький Артем Федецький Черкащина-Академія - Карпати
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