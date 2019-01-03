Федецький: Хочеться, щоб від нас відчепились москалі й на сході України панувало мирне небо

Капітан Карпат Артем Федецький розповів, яке бажання загадав у новорічну ніч.

"Де зустрічав Новий рік? Дома, разом з родиною святкуємо Новий рік і Різдво. Атмосфера святкова. Раніше було більше роз'їздів, зборів. Не так часто вдавалося побути разом. Але в цьому році вже ми всі разом, можна час приділити сім'ї. Всі клубні справи відійшли на другий план.

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Яке бажання загадав у новорічну ніч? Звичайно, завжди бажання одне – всім міцного здоров'я. Найголовніше це здоров'я. Ще хочеться, щоб від нашої країни відчепилися москалі й над нашою країною на сході України панувало мирне небо над головою", – цитує Федецького Команда№1.

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