Федецький: Гуйє заявляв, що йому 34 роки, а ми сміялись і казали – 48

Капітан Карпат Артем Федецький зізнався, що вік футболіста не сильно впливає на його ігрові якості та показав це на прикладі захисника львів'ян Папи Гуйє.

"Папа вже давно свій, він виступає в Україні не перший рік. Ми з хлопцями травили його: Папа, скільки тобі років? Він відповідає: 34. Ми сміялися і говорили, що йому вже, напевно, 48, тому що здається, що він вже дуже багато років в Україні.

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В першу чергу, потрібно дивитися на рівень футболіста і його можливості. У Європі вже давно не звертають уваги на вік футболіста. Можливо, деякі навички з часом погіршуються. Але якщо залишається азарт, то гравець в душі залишається молодим. Це стосується і мене, і того ж Папи", – цитує Федецького офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Карпати знаходяться на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 17 очок.

Динамо – лідер першої частини УПЛ-2018/19 за середньою відвідуваністю домашніх матчів, Карпати – у топ-5