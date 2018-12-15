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Федецький: Гуйє заявляв, що йому 34 роки, а ми сміялись і казали – 48

12:57 545 Читать на русском
Федецький: Гуйє заявляв, що йому 34 роки, а ми сміялись і казали – 48
Артем Федецький / Фото ФК Карпати

Капітан Карпат Артем Федецький зізнався, що вік футболіста не сильно впливає на його ігрові якості та показав це на прикладі захисника львів'ян Папи Гуйє.

"Папа вже давно свій, він виступає в Україні не перший рік. Ми з хлопцями травили його: Папа, скільки тобі років? Він відповідає: 34. Ми сміялися і говорили, що йому вже, напевно, 48, тому що здається, що він вже дуже багато років в Україні.

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В першу чергу, потрібно дивитися на рівень футболіста і його можливості. У Європі вже давно не звертають уваги на вік футболіста. Можливо, деякі навички з часом погіршуються. Але якщо залишається азарт, то гравець в душі залишається молодим. Це стосується і мене, і того ж Папи", – цитує Федецького офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Карпати знаходяться на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 17 очок.

Динамо – лідер першої частини УПЛ-2018/19 за середньою відвідуваністю домашніх матчів, Карпати – у топ-5

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Папа Гуйє Папа Гуйє Артем Федецький Артем Федецький Карпати Карпати
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