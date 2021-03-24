"Найважливіше – не згадувати минулі невдачі в поєдинках з цією командою. Хоча я впевнений, що тренерський штаб збірної вже зробив аналіз осінньої поразки з великим рахунком. Тоді багато молодих футболістів отримали, так би мовити, хрещення у збірній, тому зараз потрібно абстрагуватися і готуватися з зовсім іншим настроєм до офіційної стартової гри відбору.

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Ще Андрію Шевченку потрібно привести у нормальний психологічний стан футболістів Динамо і Шахтаря після останніх невдач у Лізі Європи. У "гірників" взагалі зараз не все гладко у колективі, з огляду на останні події. Проблема з Тайсоном і поразка від Львова тільки погіршили ситуацію.

Втім, хлопці і самі повинні розуміти, проти кого доведеться зіграти, тому дуже важливою буде концентрація з першої до останньої хвилини. У складі збірної Франції, що не гравець, то зірка, кожен може вирішити долю епізоду.

Також потрібно бути готовим оборонятися більше, ніж звичайно. Чорнової роботи буде дуже багато. Необхідно щільно зіграти з суперниками, якомога менше давати їм вільних зон, оскільки у французів багато виконавців з гарною стартовою швидкістю. Звичайно, я не думаю, що господарі будуть домінувати всі 90 хвилин, проте, коли наша збірна буде атакувати, ні в якому разі не можна забувати про оборону.

На папері, поза всяким сумнівом, фаворит збірна Франції. У них індивідуально гравці сильніші. Однак, за рахунок згуртованості, бойового духу, якихось тактичних хитрощів, наша збірна може спробувати домогтися позитивного результату. Я не кажу про перемогу, хоча від неї ніхто не відмовляється. Спрогнозую результативну нічию 1:1", – сказав Федецький у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, підопічні Шевченка зустрінуться з чинними чемпіонами світу вже сьогодні, 24 березня. Початок зустрічі о 21:45.

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