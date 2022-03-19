"Війна закінчиться, і Україна обов'язково переможе. Як далі із цим жити Тимощуку, я не знаю. Мабуть, він не має ні серця, ні совісті. Абсолютно нічого в нього немає в грудях. Порожня людина, яка поставила гроші вище за совість і народ України.

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Бог йому суддя, але він показав своє обличчя. Мені неприємно зараз говорити про це, тому що ми з дитинства спілкувалися і товаришували з цією людиною. Його вчинок не підлягає жодній логіці. Він зрадив себе, насамперед. Навіть не знаю, як на це відреагує його батько, який родом із Луцька. Тимощук знав, на що він іде", – поділився Федецький у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, після початку війни Тимощук залишився працювати в Росії і жодним чином не підтримав Україну. Нещодавно УАФ позбавила Тимощука усіх регалій – виключила з реєстру гравців збірної, анулювала тренерський диплом і відібрала нагороди, здобуті час за час кар'єри.

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