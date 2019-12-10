toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ШАХТАР - АТАЛАНТА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Федерація футболу Франції затвердила товариський матч з Україною

19:34 1650 Читать на русском
Федерація футболу Франції затвердила товариський матч з Україною
Дідьє Дешам / L'Equipe

Президент федерації футболу Франції Ноель Ле Гре розповів, з якими збірними зустрінеться команда Дідьє Дешама у рамках підготовки до Євро-2020.

Функціонер повідомив, що чемпіони світу зіграють 4 матчі перед початком Євро-2020, інформує офіційний сайт федерації футболу Франції.

Дешам продовжив контракт зі збірною Франції

Ле Гре підтвердив попередню домовленість Дідьє Дешама з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком щодо товариського матчу команд 27 березня 2020 року. Також команда зустрінеться з Фінляндією. Ще два суперники збірної Франції поки що не називаються. Всі матчі повинні пройти у Франції

Нагадаємо, збірна Франції потрапила до "групи смерті" на Євро-2020. Її суперниками на груповій стадії турніру стануть Португалія, Німеччина та одна з команд, які боротимуться за вихід на Євро у матчах плей-офф Ліги Націй.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

blog_ava
Манчестер Сіті готується до відходу Гвардіоли – клуб визначився з пріоритетним варіантом наступника
11:46
10645
Теги
Євро-2020 Ноель Ле Гре Франція Франція Збірна України Дідьє Дешам Дідьє Дешам
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
55
хв
Інтер
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук