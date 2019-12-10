Федерація футболу Франції затвердила товариський матч з Україною

Президент федерації футболу Франції Ноель Ле Гре розповів, з якими збірними зустрінеться команда Дідьє Дешама у рамках підготовки до Євро-2020.

Функціонер повідомив, що чемпіони світу зіграють 4 матчі перед початком Євро-2020, інформує офіційний сайт федерації футболу Франції.

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Ле Гре підтвердив попередню домовленість Дідьє Дешама з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком щодо товариського матчу команд 27 березня 2020 року. Також команда зустрінеться з Фінляндією. Ще два суперники збірної Франції поки що не називаються. Всі матчі повинні пройти у Франції

Нагадаємо, збірна Франції потрапила до "групи смерті" на Євро-2020. Її суперниками на груповій стадії турніру стануть Португалія, Німеччина та одна з команд, які боротимуться за вихід на Євро у матчах плей-офф Ліги Націй.

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