Федерація футболу Чилі призупинила всі внутрішні змагання

Через заворушення чилійські функціонери вирішили поставити на паузу всі футбольні події в країні.

У Чилі місцева федерація прийняла рішення призупинити проведення всіх турнірів в країні, повідомляє ANFP. Йдеться про всі змаганнях під егідою федерації, у тому числі молодіжних та жіночих чемпіонатів.

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Рішення пов'язане з заворушеннями в країні, що обумовлені невдоволенням жителів економічною ситуацією в країні та проведенням реформ. Невдоволення населення викликало подорожчання цін на проїзд в метро, а згодом протести переросли у масові демонстрації. За два тижні протестів у Чилі загинуло 20 осіб.

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