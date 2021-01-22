Ювентус переміг Наполі (2:0) у поєдинку за Суперкубок Італії, а Кріштіану Роналду забив один із м'ячів, який став рекордним в історії світового футболу – 760-м для нього в офіційних поєдинках.

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Португалець перевершив досягнення Йозефа Біцана, який відзначився 759 результативними ударами. Щоправда, майже одразу Федерація футболу Чехії заперечила рекорд зірки Юве.

"Йозеф Біцан в офіційних матчах забив 821 гол. Враховуються м'ячі з матчів першої та другої ліг (Австрії та Чехії), національних кубків, Кубка Центральної Європи і збірних. Товариські поєдинки в рахунок не беруться, якщо справа не стосується національної збірної", – йдеться у заяві федерації у Twitter.

Зауважимо, що раніше Роналду обійшов і Пеле, у якого було 757 голів, але легендарний бразилець це досягнення теж заперечив.

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