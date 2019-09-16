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Фавр: Я був би радий, якби Мессі зіграв проти Борусії Д

18:52 45 Читать на русском
Фавр: Я був би радий, якби Мессі зіграв проти Борусії Д
Люсьєн Фавр / ФК Борусія Д

Головний тренер Борусії Д Люсьєн Фавр поділився очікуваннями від матчу 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

"Я був би радий, якби Мессі зіграв. Він – найкращий гравець світу. Я не знаю, чи він вийде на поле, але Барселона сильна як з ним, так і без нього.

Мессі потрапив у заявку на матч проти Борусії Д

Ми мусимо бути сконцентровані протягом 95 хвилин. Ми хотіли би йти вперед, наскільки це можливо. Але треба також добре захищатись, це дуже важливо. Барселона грає дуже добре, при цьому здатна контратакувати, але ми будемо готові до цього.

Участь Піщека і Шульца? Поки нічого не знаємо. Треба сьогодні поговорити з лікарем.

У мене було передчуття, що ми потрапимо на Барселону. І ми раді результату жеребкування. Я стажувався у Барселоні протягом двох тижнів у 1991 році під керівництвом Йохана Кройфа, і це мене надихнуло", – цитує Фавра sport1.de.

Матч Борусія Д – Барселона відбудеться 17 вересня о 22:00 за київським часом.

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