Швейцарець став претендентом на посаду головного тренера марсельського Олімпіка, стверджує Le 10 Sport.

Віллаш-Боаш анонсував свій відхід з Марселя – у клуб "сватають" екс-тренера Барселони

Боси провансальців шукають нового фахівця, оскільки Андре Віллаш-Боаш покине Велодром влітку. Фавр має досвід роботи у Франції, де в 2016-2018 рр. працював із Ніццою. Проте, наразі шанси знову побачити його на тренерській лаві в Лізі 1 вкрай малі. Найімовірніше, сам Фавр відхилить потенційну пропозицію Марселя.

До слова, Олімпік наразі йде 6-м у чемпіонаті Франції, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 13 очок. Щоправда, Марсель ще має матч у запасі.

Заручник порівнянь з Клоппом і очікування див – Фавр був приречений у Дортмунді