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Фавр не згоден із підсумком протистояння із Баварією

00:15 86 Читать на русском
Фавр не згоден із підсумком протистояння із Баварією
Люсьєн Фавр / dpa

Керманич дортмундської Борусії Люсьєн Фавр поділився думками щодо поєдинку проти мюнхенської Баварії (0:1) в рамках 28-го туру німецької Бундесліги.

 
Йозуа Кімміх 43’
43’ Йозуа Кімміх

"У перші 30 хвилин ми грали добре, але потім занадто глибоко сіли. Другий тайм теж був непоганий.

Флік прокоментував важливу перемогу Баварії над Борусією Д

Ми мали моменти, але нам не вистачило останньої, передостанньої передачі. Ми заслуговували нічиєї, як мінімум. Ми виглядали краще, ніж у поєдинках проти Вольфсбурга та Шальке", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Der Klassiker завершився мінімальною перемогою Баварії. Єдиний м'яч у поєдинку забив Йозуа Кімміх. Ця перемога дозволила мюнхенцям збільшити відрив від конкурентів до 7-ми очок. До завершення чемпіонату Німеччини залишилося 6 турів.

Баварія мінімально перемогла Борусію Д – шедевр Кімміха вбив інтригу в боротьбі за чемпіонство

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Теги
Німеччина Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - Баварія
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