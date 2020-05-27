Фавр не згоден із підсумком протистояння із Баварією

Керманич дортмундської Борусії Люсьєн Фавр поділився думками щодо поєдинку проти мюнхенської Баварії (0:1) в рамках 28-го туру німецької Бундесліги.

"У перші 30 хвилин ми грали добре, але потім занадто глибоко сіли. Другий тайм теж був непоганий.

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Ми мали моменти, але нам не вистачило останньої, передостанньої передачі. Ми заслуговували нічиєї, як мінімум. Ми виглядали краще, ніж у поєдинках проти Вольфсбурга та Шальке", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Der Klassiker завершився мінімальною перемогою Баварії. Єдиний м'яч у поєдинку забив Йозуа Кімміх. Ця перемога дозволила мюнхенцям збільшити відрив від конкурентів до 7-ми очок. До завершення чемпіонату Німеччини залишилося 6 турів.

Баварія мінімально перемогла Борусію Д – шедевр Кімміха вбив інтригу в боротьбі за чемпіонство