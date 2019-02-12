Фавр: Матч з Тоттенхемом буде складним

Наставник Борусії Д Люсьєн Фавр поділився очікуваннями від матчу проти Тоттенхема в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми концентруємося на завтрашньому матчі, а вже потім на Бундеслізі. За Тоттенхем не зіграють Кейн і Аллі, пропустять матч і деякі наші футболісти. Давайте не будемо говорити про тих, кого зараз немає.

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Те, що ми пропускаємо м'ячі, не має відношення до агресивності. Перед такими матчами треба дотримуватися своїх сильних якостей. Тоттенхем йде в чемпіонаті Англії на третьому місці, що говорить багато про що. Буде важко", – цитує Фавра офіційний сайт УЄФА.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Борусія Д відбудеться завтра, 13 лютого. Початок матчу – о 22:00.

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