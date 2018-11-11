toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ВОРСКЛА - ШАХТАР ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ

Фавр: Матч Борусія Д – Баварія став чудовою рекламою для Бундесліги

10:30 78 Читать на русском
Фавр: Матч Борусія Д – Баварія став чудовою рекламою для Бундесліги
Люсьєн Фавр / фото із соцмереж

Головний тренер дортмундсько Борусії Люсьєн Фавр поділився враженнями після перемоги над Баварією в матчі 11 туру чемпіонату Німеччини.

"Це була абсолютно божевільна гра. Баварія була дуже сильною на початку гри. Вони домінували і мали колосальну перевагу у володінні м'ячем. Нам не вдавалося забрати його під свій контроль, ми відразу втрачали володіння.

Борусія Д – Баварія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Це було дуже складно, але я знав, що вони зменшать темп. Пресинг Баварії був дуже потужним, це було схоже на бумеранг, вони знову і знову тиснули на нас. Ми повинні були захищатися і чекати.

У перші 30 хвилин Баварія домінувала, я ще не бачив її такою сильною в цьому сезоні. У другому таймі ми зіграли набагато краще! Це була чудова гра і чудова реклама для Бундесліги.

Борусія Д в неймовірному матчі переграла Баварію і відірвалася від мюнхенців на 7 очок

Ми дуже задоволені, що змогли набрати 27 очок за 11 турів, але не більше того. Ще багато чого треба зробити", – цитує Фавра Sport1.de.

Німеччина11 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Баварія: Субота 10 листопада 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
3 : 2
Баварія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Борусія Дортмунд - Баварія Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
18
хв
Барселона
17:15
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук