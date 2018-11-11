Фавр: Матч Борусія Д – Баварія став чудовою рекламою для Бундесліги

Головний тренер дортмундсько Борусії Люсьєн Фавр поділився враженнями після перемоги над Баварією в матчі 11 туру чемпіонату Німеччини.

"Це була абсолютно божевільна гра. Баварія була дуже сильною на початку гри. Вони домінували і мали колосальну перевагу у володінні м'ячем. Нам не вдавалося забрати його під свій контроль, ми відразу втрачали володіння.

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Це було дуже складно, але я знав, що вони зменшать темп. Пресинг Баварії був дуже потужним, це було схоже на бумеранг, вони знову і знову тиснули на нас. Ми повинні були захищатися і чекати.

У перші 30 хвилин Баварія домінувала, я ще не бачив її такою сильною в цьому сезоні. У другому таймі ми зіграли набагато краще! Це була чудова гра і чудова реклама для Бундесліги.

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Ми дуже задоволені, що змогли набрати 27 очок за 11 турів, але не більше того. Ще багато чого треба зробити", – цитує Фавра Sport1.de.