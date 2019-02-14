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Фавр – про розгромну поразку від Тоттенхема: Іноді нам просто потрібно було захищатися

12:39 307 Читать на русском
Фавр – про розгромну поразку від Тоттенхема: Іноді нам просто потрібно було захищатися
Люсьєн Фавр / Соцмережі

Головний тренер Борусії Д Люсьєн Фавр поділився думками про поразку від Тоттенхема у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми добре зіграли в першому таймі, суперники майже не створювали моментів. Ми вміло оборонялися і добре атакували. Але потім допустили одну втрату, чого суперники і хотіли. Вони відразу перейшли в атаку і забили гол. На жаль, ми зробили їм цей подарунок.

Тоттенхем впевнено розгромив Борусію Д

Після цього ми намагалися грати занадто поспішно, і нам було дуже важко. Іноді нам просто потрібно було захищатися. Після другого голу було важче утримувати м'яч і створювати моменти", – цитує Фавра офіційний сайт УЄФА.

Тоттенхем – Борусія Д – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Борусією Д "шпори" здобули перемогу з рахунком 3:0 та мають значний гандикап перед матчем-відповідю.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борусія Дортмунд: Середа 13 лютого 2019

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 0
Борусія Дортмунд
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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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