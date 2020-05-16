Фавр – про приниження Шальке перед порожнім стадіоном: 4:0 – це нормально

Головний тренер Борусії Д Люсьєн Фавр підсумував виступ своєї команди в матчі 26 туру Бундесліги проти Шальке (4:0).

"4:0 проти Шальке – це нормально. Ключ успіху був у тому, що команда грала добре в атаці і в обороні. Все було дуже добре, це особливий матч.

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На трибунах немає шуму, коли ви б'єте по воротах, робите найкращий пас, гол – нічого не відбувається. Це дуже, дуже дивно. Ми дуже сумуємо за нашими фанатами. Це була гра, абсолютно відмінна від звичної. Важко судити, наскільки хорошою вона була. Я відчував, що вона не така запальна, як планувалося, але гравці добре зосередилися на своїй роботі", – цитує Фавра Kicker.

Перемога дозволила Борусії Д скоротити відставання від Баварії до одного очка, однак у лідера Бундесліги ще є гра в запасі.

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